В кузбасском поселке жители пожаловались на грязную питьевую воду

16 Янв. 2020 2020-01-16T04:17:29+03:00

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Прокуратура провела проверку в поселке Яя после публикаций в средствах массовой информации. В них говорилось о том, что жители поселка жалуются на грязную питьевую воду.

В ходе работы специалистов действительно были выявлены нарушения закона, который регламентирует вопросы качественного водоснабжения. В частности, ресурсоснабжающая организация МУП «ЯТО» подавала жителям питьевую воду, не соответствующую необходимым требованиям по санитарно-химическим показателям, в частности, была превышена мутность.

-Для устранения нарушений прав граждан и недопущению их в последующем прокурор района внес главе Яйского городского поселения и директору МУП «ЯТО» представления и потребовал устранить нарушения закона, - сообщили в областной прокуратуре.

Представления были рассмотрены, меры по снабжению жителей поселка Яя качественной питьевой водой приняты. Кроме того, МУП «ЯТО» придется заплатить административный штраф в размере 20 тысяч рублей, а его директору – двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU