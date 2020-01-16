В кузбасском поселке жители пожаловались на грязную питьевую воду
Прокуратура провела проверку в поселке Яя после публикаций в средствах массовой информации. В них говорилось о том, что жители поселка жалуются на грязную питьевую воду.
В ходе работы специалистов действительно были выявлены нарушения закона, который регламентирует вопросы качественного водоснабжения. В частности, ресурсоснабжающая организация МУП «ЯТО» подавала жителям питьевую воду, не соответствующую необходимым требованиям по санитарно-химическим показателям, в частности, была превышена мутность.
-Для устранения нарушений прав граждан и недопущению их в последующем прокурор района внес главе Яйского городского поселения и директору МУП «ЯТО» представления и потребовал устранить нарушения закона, - сообщили в областной прокуратуре.
Представления были рассмотрены, меры по снабжению жителей поселка Яя качественной питьевой водой приняты. Кроме того, МУП «ЯТО» придется заплатить административный штраф в размере 20 тысяч рублей, а его директору – двух тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU