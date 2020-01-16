2020-01-16T05:32:19+03:00
Происшествия

В Кемерове пенсионерка хотела сдать жилье и потеряла 140 тысяч рублей

Женщина стала жертвой аферистки
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове пенсионерка хотела сдать жилье и потеряла 140 тысяч рублейВ Кемерове пенсионерка хотела сдать жилье и потеряла 140 тысяч рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Пенсионерка из Кемерова хотела сдать в аренду квартиру, но стала жертвой мошенников. У женщины украли 140 тысяч рублей.

В полицию 66-летняя жительница областного центра обратилась сама. Она рассказала, что решила разместить объявление на популярном интернет-сайте о сдаче жилья. Желающих ждать не пришлось - вскоре ей позвонила незнакомка, которую предложение заинтересовало. Более того, она сама предложила внести предоплату за съем. Однако для перевода она попросила у пенсионерки номер карты и СМС-код. Ничего не подозревающая женщина выполнила инструкции и тут же получила уведомление о том, что с ее счета снято около 140 тысяч рублей. Пенсионерка сразу обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленницу, уже выяснилось, что она звонила с номера, зарегистрированного в Тульской области. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой составляет пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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