Появилось видео по факту стрельбы в суде Новокузнецка
Следственный комитет Кузбасса прокомментировал стрельбу, которая в четверг, 16 января, произошла в здании новокузнецкого суда.
Представители Следственного комитета сообщали, что следственными органами ведомства уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Кроме того, решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье «Убийство», так как раненый пристав скончался.
«Пришел с ружьем»: Пристав погиб, свидетель ранен во время стрельбы в судебном участке в Новокузнецке.ВИДЕО: СК РФ России по Кемеровской области
Напомним, ранее сообщалось, что 45-летний мужчина вошел с ружьем в здание новокузнецкого суда, где находился участок мирового суда. На входе его попытался задержать пристав, однако мужчина выстрелил сотруднику в живот. Свидетель случившего успел нажать тревожную кнопку и вызвать подмогу.
После вооруженный новокузнечанин прошел в один из кабинетов и выстрелил в женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля.
ИСТОЧНИК KP.RU