2020-01-16T09:35:00+03:00
Происшествия

Появилось видео по факту стрельбы в суде Новокузнецка

В Следственном комитете Кузбасса прокомментировали произошедшее [видео]
Яна ПОПОВА
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Появилось видео по факту стрельбы в суде НовокузнецкаПоявилось видео по факту стрельбы в суде НовокузнецкаФото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный комитет Кузбасса прокомментировал стрельбу, которая в четверг, 16 января, произошла в здании новокузнецкого суда.

Представители Следственного комитета сообщали, что следственными органами ведомства уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Кроме того, решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье «Убийство», так как раненый пристав скончался.

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Напомним, ранее сообщалось, что 45-летний мужчина вошел с ружьем в здание новокузнецкого суда, где находился участок мирового суда. На входе его попытался задержать пристав, однако мужчина выстрелил сотруднику в живот. Свидетель случившего успел нажать тревожную кнопку и вызвать подмогу.

После вооруженный новокузнечанин прошел в один из кабинетов и выстрелил в женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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