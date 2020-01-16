Появилось видео по факту стрельбы в суде Новокузнецка

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:35:00+03:00

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Следственный комитет Кузбасса прокомментировал стрельбу, которая в четверг, 16 января, произошла в здании новокузнецкого суда.

Представители Следственного комитета сообщали, что следственными органами ведомства уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Кроме того, решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье «Убийство», так как раненый пристав скончался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/754969" frameborder="0"></iframe> «Пришел с ружьем»: Пристав погиб, свидетель ранен во время стрельбы в судебном участке в Новокузнецке.ВИДЕО: СК РФ России по Кемеровской области

Напомним, ранее сообщалось, что 45-летний мужчина вошел с ружьем в здание новокузнецкого суда, где находился участок мирового суда. На входе его попытался задержать пристав, однако мужчина выстрелил сотруднику в живот. Свидетель случившего успел нажать тревожную кнопку и вызвать подмогу.

После вооруженный новокузнечанин прошел в один из кабинетов и выстрелил в женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля.

ИСТОЧНИК KP.RU