В Кузбассе откроют две газозаправочные станции

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:10:39+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети рассказал, что весной этого года в регионе запустят две новые газозаправочные станции.

Он отметил, что в Кемеровской области регулярно совершенствуют газозаправочную инфраструктуру. Так, в марте текущего года планируется открыть две заправочные станции: одна расположится в областной столице, другая - в Юрге.

- Спрос на газозаправочные станции большой. А происходит это потому, что мы ежегодно увеличиваем численность городского транспорта, который работает на экологичном топливе. Сейчас в регионе действует семь автомобильных газозаправочных станций: две в Кемерове и пять в Новокузнецке, - подчеркнул губернатор.

Кроме того, в 2020 году региональный автопарк пополнится 74 автобусами на газомоторном топливе. Первая партия, 16 транспортных средств, поступит уже в феврале этого года.

Отметим, сейчас в Кузбассе, помимо автобусов на экотопливе, используется более 200 трамваев и 160 троллейбусов, которые также соответствуют всем экологическим стандартам и не загрязняют окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU