Врачи вытащили из уха кузбассовца насекомое

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:14:17+03:00

Он жаловался на сильную боль в слуховом проходе

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Кузбассовец пожаловался врачам областной клинической больницы на сильную боль в ухе. Диагноз оказался весьма специфичным: в ушное отверстие проникло большое насекомое.

После осмотра врач извлек живое существо, и пациент сразу же почувствовал облегчение - боль отступила.

В медицинском учреждении отмечают, что такие случаи происходят часто. Насекомые выбирают временным пристанищем слуховые проходы из-за того, что это наиболее комфортная среда обитания для них.

- При попадании насекомого вы ощутите шум и боль в ухе. Ни в коем случае не пытайтесь удалить насекомое спичками, иголками, шпильками или другими бытовыми предметами, потому что вы можете травмировать барабанную перепонку или случайно протолкнуть насекомое еще глубже, – рекомендует врач-оториноларинголог Нина Лобанова.

Для того чтобы облегчить боль до прихода в больницу, специалисты советуют лишь закапать в ухо камфорное или растительное масло, борный спирт или перекись водорода, тогда насекомое погибнет, а шум и боль уменьшатся.

ИСТОЧНИК KP.RU