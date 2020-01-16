Новокузнечанин хотел вернуть автомобиль знакомому и стал фигурантом уголовного дела
В Новокузнецке мужчина решил помочь знакомому, но из-за этого стал фигурантом уголовного дела - он попал в аварию на чужом автомобиле. Теперь новокузнечанин предстанет перед судом.
Как рассказали в полиции Кузбасса, владелец машины был в гостях у знакомого, где употребил алкоголь, поэтому за руль своего автомобиля сесть не смог - вызвал такси.
После его отъезда хозяин дома увидел, что гость оставил свои ключи от машины у него. Тогда заботливый новокузнечанин решил сам вернуть машину владельцу, хотя его состояние не позволяло управлять машиной - он был пьян.
Во время пути мужчина не справился с управлением и наехал на бордюр. Машина сильно пострадала - восстановлению она не подлежит. Сумма ущерба составила 350 тысяч рублей.
- Сотрудниками ГИБДД в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Ему назначили административный арест на десять суток, - сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.
Отметим, полицейские также возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Теперь мужчину могут ждать более серьезные последствия - ему грозит тюремное заключение до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU