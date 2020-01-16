2020-01-16T13:02:24+03:00
Происшествия

Новокузнечанин хотел вернуть автомобиль знакомому и стал фигурантом уголовного дела

Он сел за руль чужой машины в нетрезвом виде и попал в аварию
Яна ПОПОВА
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Новокузнечанин хотел вернуть автомобиль знакомому и стал фигурантом уголовного делаНовокузнечанин хотел вернуть автомобиль знакомому и стал фигурантом уголовного делаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новокузнецке мужчина решил помочь знакомому, но из-за этого стал фигурантом уголовного дела - он попал в аварию на чужом автомобиле. Теперь новокузнечанин предстанет перед судом.

Как рассказали в полиции Кузбасса, владелец машины был в гостях у знакомого, где употребил алкоголь, поэтому за руль своего автомобиля сесть не смог - вызвал такси.

После его отъезда хозяин дома увидел, что гость оставил свои ключи от машины у него. Тогда заботливый новокузнечанин решил сам вернуть машину владельцу, хотя его состояние не позволяло управлять машиной - он был пьян.

Во время пути мужчина не справился с управлением и наехал на бордюр. Машина сильно пострадала - восстановлению она не подлежит. Сумма ущерба составила 350 тысяч рублей.

- Сотрудниками ГИБДД в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Ему назначили административный арест на десять суток, - сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, полицейские также возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Теперь мужчину могут ждать более серьезные последствия - ему грозит тюремное заключение до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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