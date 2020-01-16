2020-01-16T17:16:54+03:00
Общество

Крещенских морозов в Кузбассе не будет

Привычных холодов на Крещение не ожидается
Екатерина РОМАНОВА
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Крещенских морозов в Кузбассе не будетКрещенских морозов в Кузбассе не будетФото: Михаил ФРОЛОВ
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Традиционные крещенские морозы в этом году обойдут Кузбасс стороной. Синоптики прогнозируют небольшое понижение температуру в ночь на субботу, снег и ветер.

В субботу, 18 января, днем ожидается от трех до восьми градусов мороза. Синоптики прогнозируют порывистый ветер, снег и метели. Впрочем, уже к ночи температура воздуха опустится до -11…-16 градусов. Ночью вероятность снега невелика, так что есть вероятность увидеть звезды – тем, кто решит окунуться в прорубь. К слову, звездную ночь на богоявление наши предки считали предвестником сухого лета, богатого на ягоды и горох.

Оттепель на Крещение считалась предвестником урожайного года – а именно в воскресенье днем воздух в Кузбассе прогреется до -5…-11 градусов. Так что у нас есть все шансы узнать, совпадет ли примета.

В воскресенье днем синоптики прогнозируют снег и переменную облачность. К слову, пасмурная и свежая погода 19 января указывает на обильный урожай летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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