2020-01-17T03:52:24+03:00
Происшествия

Из-за срочного звонка кемеровчанка лишилась телефон

Его одолжила для срочного звонка незнакомка
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за срочного звонка кемеровчанка лишилась телефонИз-за срочного звонка кемеровчанка лишилась телефонФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Жительница города Белово помогает по хозяйству женщине-инвалиду. И когда родственница подопечной попросила телефон для срочного звонка, она и подумать не могла, что все окончится плохо.

Горожанка пришла к своей подопечной и принялась за привычную домашнюю работы. Вдруг в дверь постучали. На пороге стояла родственница хозяйки жилища. Однако сама женщина не могла подтвердить, что знакома с гостьей – она из-за своего заболевания не может ходить и говорить.

Помощница и гостья поговорили о здоровье хозяйки, а потом родственница попросила дать ей телефон: нужно было сделать срочный и конфиденциальный звонок. Помощница дала свой мобильный, гостья вышла на улицу с гаджетом и была такова.

Спустя некоторое время помощница поняла, что гостя была мошенницей, а вовсе не родственницей. Она обратилась за помощью в полицию. Вскоре удалось задержать 31-летнюю неоднократно судимую местную жительницу. Она призналась, что пришла к инвалиду в поисках ценных вещей и денег, а когда увидела постороннего человека, решила похитить мобильник.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношение гостьи заведено уголовное дело о краже. Она может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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