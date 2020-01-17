2020-01-17T04:18:19+03:00
Общество

Передвижную экологическую лабораторию приобретут для Новокузнецка

Лаборатория будет проверять качество воздуха
Екатерина РОМАНОВА
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Передвижную экологическую лабораторию приобретут для НовокузнецкаПередвижную экологическую лабораторию приобретут для НовокузнецкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В скором времени в Новокузнецке появится еще одна мобильная лаборатория для мониторинга качества воздуха. Контролировать его чистоту станет проще.

В Новокузнецк в этом году поступит еще одна передвижная лаборатория, которая позволит оперативно делать анализ качества атмосферного воздуха. Такая лаборатория выезжает по заявки по жалобам жителей. Выдает же такие поручения Роспотребнадзор.

К слову, сейчас мониторинг гидрометслужба ведет на восьми постах, пять из которых обновляются в режиме oнлайн.

- Мы предложили федеральным службам обобщить всю информацию по системному мониторингу и рассказать об этом жителям через СМИ. На общественном совете определим порядок выступлений для выхода в эфир программы по вопросам экологии на «Ново-ТВ». Готовьте свои вопросы, - отметил глава города Сергей Кузнецов на своей странице в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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