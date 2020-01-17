2020-01-17T05:38:49+03:00
Общество

В Кузбассе мужчину экстренного доставили в больницу на снегоходе

Он проживал в отдаленном поселке
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе мужчину экстренного доставили в больницу на снегоходеВ Кузбассе мужчину экстренного доставили в больницу на снегоходеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Таштагольском районе мужчину экстренно доставили в больницу на снегоходе. Других способов вывезти его из отдаленного поселка не было.

У 46-летнего мужчины из отдаленного поселка Белка по состоянию на 15 января в течение трех дней держалась высокая температура. Самостоятельно в таком состоянии о медиков он не мог, а сам поселок «отрезало» снегом от транспортного сообщения. Было решено прибегнуть к помощи местного предпринимателя, у которого имелся снегоход.

-Сергей Тенешев на снегоходе вывез больного в поселок Чилису-Анзас, - сообщили в администрации Таштагольского района.

В поселке пациента передали на руки медикам, а оттуда на машине скорой помощи его доставили в терапевтическое отделение районной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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