17 Янв. 2020 2020-01-17T05:38:49+03:00

В Кузбассе мужчину экстренного доставили в больницу на снегоходе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

В Таштагольском районе мужчину экстренно доставили в больницу на снегоходе. Других способов вывезти его из отдаленного поселка не было.

У 46-летнего мужчины из отдаленного поселка Белка по состоянию на 15 января в течение трех дней держалась высокая температура. Самостоятельно в таком состоянии о медиков он не мог, а сам поселок «отрезало» снегом от транспортного сообщения. Было решено прибегнуть к помощи местного предпринимателя, у которого имелся снегоход.

-Сергей Тенешев на снегоходе вывез больного в поселок Чилису-Анзас, - сообщили в администрации Таштагольского района.

В поселке пациента передали на руки медикам, а оттуда на машине скорой помощи его доставили в терапевтическое отделение районной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU