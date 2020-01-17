В Кузбасс идут штормовой ветер и метели
МЧС предупредило жителей области о непогоде
В Кузбасс идут штормовой ветер и метели.Фото: Александр МУРЛИН
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В Кузбассе в течение двух дней - 17 и 18 января - будет наблюдаться ухудшение погоды. Об этом жителей области предупредили в областном МЧС.
По данным ведомства, в пятницу и субботу по региону ожидаются метели и штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду.
Автомобилистам, которые на эти дни планируют поездки, стоит быть внимательными. На дорогах прогнозируются снежные заносы, ухудшение видимости и гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU