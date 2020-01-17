2020-01-17T06:40:39+03:00
Общество

В Кузбасс идут штормовой ветер и метели

МЧС предупредило жителей области о непогоде
Ирина АВТУШКО
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В Кузбасс идут штормовой ветер и метели.Фото: Александр МУРЛИНВ Кузбасс идут штормовой ветер и метели.Фото: Александр МУРЛИН
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В Кузбассе в течение двух дней - 17 и 18 января - будет наблюдаться ухудшение погоды. Об этом жителей области предупредили в областном МЧС.

По данным ведомства, в пятницу и субботу по региону ожидаются метели и штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Автомобилистам, которые на эти дни планируют поездки, стоит быть внимательными. На дорогах прогнозируются снежные заносы, ухудшение видимости и гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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