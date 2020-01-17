В Кузбассе полицейские спасли замерзающую на трассе семью
В Кузбассе полицейские помогли семье, оказавшейся в сложной ситуации на трассе. У путешественников сломался автомобиль.
В дежурную часть полиции Гурьевского района поступил звонок от владельца отечественного автомобиля ВАЗ-2106. Он сообщил о том, что на трассе Алтай - Кузбасс его машина вышла из строя, и попросил о помощи.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили на обочине автомобиль, груженный вещами. В салоне находился несовершеннолетний сын водителя. Как рассказал мужчина, он ехал из Ленинска-Кузнецкого в Новосибирск, чтобы обустроить новое жилье, но в пути двигатель машины вышел из строя.
- Полицейские пригласили мужчину и его ребенка отогреться в салоне патрульной машины. После этого стражи порядка отбуксировали «Жигули» на станцию технического обслуживания для ремонта, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что при возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:
- 8 (384-2) 71-85-18 - дежурная часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;
- 8 (384-2) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области;
- 112 - единая дежурно-диспетчерская служба;
- 01 (101 - с мобильного) – единый телефон пожарных и спасателей;
- 02 (102 - с мобильного) - полиция;
- 03 (103 - с мобильного) – скорая помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU