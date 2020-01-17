17 Янв. 2020 2020-01-17T07:47:31+03:00

В Кузбассе полицейские спасли замерзающую на трассе семью. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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В Кузбассе полицейские помогли семье, оказавшейся в сложной ситуации на трассе. У путешественников сломался автомобиль.

В дежурную часть полиции Гурьевского района поступил звонок от владельца отечественного автомобиля ВАЗ-2106. Он сообщил о том, что на трассе Алтай - Кузбасс его машина вышла из строя, и попросил о помощи.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили на обочине автомобиль, груженный вещами. В салоне находился несовершеннолетний сын водителя. Как рассказал мужчина, он ехал из Ленинска-Кузнецкого в Новосибирск, чтобы обустроить новое жилье, но в пути двигатель машины вышел из строя.

- Полицейские пригласили мужчину и его ребенка отогреться в салоне патрульной машины. После этого стражи порядка отбуксировали «Жигули» на станцию технического обслуживания для ремонта, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что при возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:

- 8 (384-2) 71-85-18 - дежурная часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 8 (384-2) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 112 - единая дежурно-диспетчерская служба;

- 01 (101 - с мобильного) – единый телефон пожарных и спасателей;

- 02 (102 - с мобильного) - полиция;

- 03 (103 - с мобильного) – скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU