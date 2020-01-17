2020-01-17T07:46:12+03:00
Общество

Появилось видео, как подкинули младенца на крыльцо больницы в Юрге

Инцидент произошел ранним утром [Видео]
Ирина АВТУШКО
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Появилось видео, как подкинули младенца на крыльцо больницы в Юрге. Фото: "Инцидент Юрга"/ vk.comПоявилось видео, как подкинули младенца на крыльцо больницы в Юрге. Фото: "Инцидент Юрга"/ vk.com
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В Юрге ранним утром 16 января неизвестный подкинул на крыльцо больницы новорожденную девочку. Вопиющий случай попал на видео.

Напомним, что около 5.55 полицейским поступил сигнал от сторожа медучреждения, который и обнаружил ребенка. Сейчас правоохранители разыскивают мать брошенной девочки. Сама малышка помещена в родильное отделение, ее жизни ничего не угрожает. Также возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности».

Произошедший инцидент запечатлели камеры наружного наблюдения. На них видно, как неизвестный мужчина входит на территорию больницы, оставляет ребенка на земле возле входа, после чего молниеносно скрывается.

Граждан, владеющих информацией о лицах, причастных к происшествию, просят сообщить об этом по телефонам «02» (102 – с мобильного), 8 (384-51) 6-66-21 (дежурная часть межмуниципального отдела МВД России «Юргинский») или 8 (384-2) 32-73-12 (дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области).

В Юрге неизвестный подбросил новорожденного к крыльцу больницы.Видео: vk.com/ИНЦИДЕНТ | ЮРГА

ИСТОЧНИК KP.RU

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