В Кузбассе началось общественное обсуждение проекта нового герба
В Законодательном собрании Кузбасса начались публичные слушания по поводу проекта нового герба области. Об этом рассказал председатель парламента Вячеслав Петров.
- Мы подводим итоги большой работы, которую провела Геральдическая комиссия, - отметил он. - Во встрече принимают участие не только геральдисты, но также ученые, историки и общественники - всего более 300 человек.
Слушания проходят в Законодательном собрании области. Фото: www.zskuzbass.ru
Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Законодательного собрания www.zskuzbass.ru. Также на нем продолжается онлайн-голосование по проекту герба Кузбасса, поэтому высказать свое мнение может каждый житель.
ИСТОЧНИК KP.RU