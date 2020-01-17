В Кузбассе началось общественное обсуждение проекта нового герба

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:18:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Законодательном собрании Кузбасса начались публичные слушания по поводу проекта нового герба области. Об этом рассказал председатель парламента Вячеслав Петров.

- Мы подводим итоги большой работы, которую провела Геральдическая комиссия, - отметил он. - Во встрече принимают участие не только геральдисты, но также ученые, историки и общественники - всего более 300 человек.

Слушания проходят в Законодательном собрании области. Фото: www.zskuzbass.ru

Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Законодательного собрания www.zskuzbass.ru. Также на нем продолжается онлайн-голосование по проекту герба Кузбасса, поэтому высказать свое мнение может каждый житель.

ИСТОЧНИК KP.RU