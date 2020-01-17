2020-01-17T10:28:26+03:00
Общество

В Кузбассе пропал 14-летний подросток

Полиция просит помочь в поисках несовершеннолетнего
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе пропал 14-летний подросток. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Кузбассе пропал 14-летний подросток. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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Полицейские просят помочь в поиске 14-летнего Сеногноева. Подросток ушел из дома 16 января, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Как рассказали в ГУ МВД Кемеровской области, мальчик проживает в поселке Калачево Прокопьевского района. У пропавшего есть заболевание, поэтому он может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, стрижка короткая, волос темно-русый, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в черные горнолыжные штаны на лямках, шапку серую вязаную, пуховик удлиненный темного цвета, кроссовки зимние темно-зеленого цвета.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Андрея Сеногноева, сообщить об этом по телефонам: 8 (384-66) 9-17-57 либо «02» (102 с мобильного). Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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