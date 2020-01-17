В Кузбассе пропал 14-летний подросток
Полицейские просят помочь в поиске 14-летнего Сеногноева. Подросток ушел из дома 16 января, и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Как рассказали в ГУ МВД Кемеровской области, мальчик проживает в поселке Калачево Прокопьевского района. У пропавшего есть заболевание, поэтому он может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, стрижка короткая, волос темно-русый, глаза голубые.
В день исчезновения был одет в черные горнолыжные штаны на лямках, шапку серую вязаную, пуховик удлиненный темного цвета, кроссовки зимние темно-зеленого цвета.
Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Андрея Сеногноева, сообщить об этом по телефонам: 8 (384-66) 9-17-57 либо «02» (102 с мобильного). Анонимность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU