Почетный гражданин Кузбасса Владимир Машков займется редактированием Конституции России

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:25:37+03:00

Об этом сообщается на сайте Кремля

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В Кремле сформирована рабочая группа, которая займется подготовкой поправок в Конституцию России. В нее войдет в том числе почетный гражданин Кузбасса Владимир Машков.

Как сообщается в документе, в состав рабочей группы входят 75 человек, в их числе - депутаты, врачи, юристы, ученые, общественники, спортсмены, культурные деятели. Например, в списках есть прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, писатель Захар Прилепин, депутат Госдумы, а в прошлом фигуристка Ирина Роднина и руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

Прославленный актер и режиссер, который провел детство и юность в Новокузнецке, а также носит звание почетного гражданина Кемеровской области, к возложенной миссии отнесся с энтузиазмом.

- Еду с большими надеждами. Это большое революционное дело, и те поправки в Конституцию, которые предложил Владимир Владимирович Путин, дают основания так думать, - цитирует слова Владимира Машкова ТАСС.

Документ о рабочей группе официально вступил в силу 15 января, в день опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU