2020-01-17T12:25:37+03:00
Общество

Почетный гражданин Кузбасса Владимир Машков займется редактированием Конституции России

Об этом сообщается на сайте Кремля
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Почетный гражданин Кузбасса Владимир Машков займется редактированием Конституции РоссииПочетный гражданин Кузбасса Владимир Машков займется редактированием Конституции РоссииФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

В Кремле сформирована рабочая группа, которая займется подготовкой поправок в Конституцию России. В нее войдет в том числе почетный гражданин Кузбасса Владимир Машков.

Как сообщается в документе, в состав рабочей группы входят 75 человек, в их числе - депутаты, врачи, юристы, ученые, общественники, спортсмены, культурные деятели. Например, в списках есть прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, писатель Захар Прилепин, депутат Госдумы, а в прошлом фигуристка Ирина Роднина и руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

Прославленный актер и режиссер, который провел детство и юность в Новокузнецке, а также носит звание почетного гражданина Кемеровской области, к возложенной миссии отнесся с энтузиазмом.

- Еду с большими надеждами. Это большое революционное дело, и те поправки в Конституцию, которые предложил Владимир Владимирович Путин, дают основания так думать, - цитирует слова Владимира Машкова ТАСС.

Документ о рабочей группе официально вступил в силу 15 января, в день опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за обильных снегопадов в Кузбассе отменили междугородние автобусные рейсы
В Кемерове началось рассмотрение уголовного дела бывшего замгубернатора
Рекордно длинная для этого времени пробка зафиксирована в Кемерове
Почетный гражданин Кузбасса Владимир Машков займется редактированием Конституции России
В Кузбассе пропал 14-летний подросток
В Новокузнецке простятся с убитым приставом
Депутаты утвердят новый герб Кузбасса на ближайшей сессии
Более 34 миллионов рублей заплатили угольщики Кузбасса за нарушения в 2019 году
В Кузбассе началось общественное обсуждение проекта нового герба
Появилось видео, как подкинули младенца на крыльцо больницы в Юрге
В Кузбассе полицейские спасли замерзающую на трассе семью
В Кузбасс идут штормовой ветер и метели
В Кузбассе мужчину экстренно доставили в больницу на снегоходе
Расследованием дела о стрельбе в суде Новокузнецка займутся следователи из Москвы
Передвижную экологическую лабораторию приобретут для Новокузнецка