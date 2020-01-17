2020-01-17T12:27:14+03:00
Общество

Рекордно длинная для этого времени пробка зафиксирована в Кемерове

Ее протяженность составила 2,8 километра
Ирина АВТУШКО
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Рекордно длинная для этого времени пробка зафиксирована в Кемерове. Фото: "Яндекс. Пробки"Рекордно длинная для этого времени пробка зафиксирована в Кемерове. Фото: "Яндекс. Пробки"
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В Кемерове в 15.21 сервис «Яндекс. Пробки» зафиксировал рекордную для данного времени суток пробку - ее протяженность составила 2,8 километра.

Затруднение с передвижением наблюдаются на проспекте Кузнецком от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Николая Островского.

Предположительно, причиной пробки мог стать сильный снегопад, который обрушился на областной центр в обед.

Об ухудшении погоды ранее предупреждали в МЧС. По данным ведомства, 17 и 18 января как в Кемерове, так и в целом по области, ожидаются метели и штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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