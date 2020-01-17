В Кемерове началось рассмотрение уголовного дела бывшего замгубернатора
В пятницу, 17 января, в Центральном районном суде города Кемерово началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора по ТЭК и экологии. Евгения Хлебунова обвиняют в превышении должностных полномочий.
Согласно заключению гособвинения, чиновник принуждал угледобывающее предприятие к социально-экономическому сотрудничеству с администрацией области.
Так, начальник разреза «Бунгурский» обратился к замгубернатора за согласием на обработку двух угольных участков. Евгений Хлебунов согласился включить их в перечень на 2017 год, но взамен предложил руководству разреза взять на себя обязательства на сумму более 67 миллионов рублей в рамках социально-экономического партнерства. Примечательно, что полномочий формировать реестр участков у замгубернатора не было.
«Бунгурский» соглашение заключил. При этом один миллион был затрачен на подготовку к областному Дню шахтера, остальные средства - на ремонт дороги в селе Бунгур.
Во время заседания Евгений Хлебунов вину не признал, а свою позицию намерен высказать позднее, «когда будет давать показания».
Евгений Хлебунов был назначен на пост заместителя губернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии в апреле 2017 года, а в середине 2018 года оставил его по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU