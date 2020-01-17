2020-01-17T12:57:49+03:00
Общество

В Кемерове началось рассмотрение уголовного дела бывшего замгубернатора

Его обвиняют в превышении должностных полномочий
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове началось рассмотрение уголовного дела бывшего замгубернатораВ Кемерове началось рассмотрение уголовного дела бывшего замгубернатораФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 17 января, в Центральном районном суде города Кемерово началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора по ТЭК и экологии. Евгения Хлебунова обвиняют в превышении должностных полномочий.

Согласно заключению гособвинения, чиновник принуждал угледобывающее предприятие к социально-экономическому сотрудничеству с администрацией области.

Так, начальник разреза «Бунгурский» обратился к замгубернатора за согласием на обработку двух угольных участков. Евгений Хлебунов согласился включить их в перечень на 2017 год, но взамен предложил руководству разреза взять на себя обязательства на сумму более 67 миллионов рублей в рамках социально-экономического партнерства. Примечательно, что полномочий формировать реестр участков у замгубернатора не было.

«Бунгурский» соглашение заключил. При этом один миллион был затрачен на подготовку к областному Дню шахтера, остальные средства - на ремонт дороги в селе Бунгур.

Во время заседания Евгений Хлебунов вину не признал, а свою позицию намерен высказать позднее, «когда будет давать показания».

Евгений Хлебунов был назначен на пост заместителя губернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии в апреле 2017 года, а в середине 2018 года оставил его по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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