Из-за обильных снегопадов в Кузбассе отменили междугородние автобусные рейсы

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:05:15+03:00

Об этом предупреждает «Кузбасспассажиравтотранс»

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В ГУ «Кузбасспасажиравтотранс» предупредили об отмене нескольких междугородних автобусных рейсов. Это связано с обильными снегопадами, которые обрушились в пятницу на соседние области.

17 января 2020 года в Алтайском крае и Томской области объявлено штормовое предупреждение, в связи с этим были отменены рейсы по следующим маршрутам.

- «Кемерово – Барнаул» с отправлением от начального пункта в 12.00, 23.10;

- «Новокузнецк – Барнаул» с отправлением от начального пункта в 15.00, 23.00;

- «Кемерово – Белокуриха» с отправлением от начального пункта в 21.40;

- «Междуреченск – Белокуриха» с отправлением от начального пункта в 20.30;

- «Анжеро-Судженск – Томск» с отправлением от начального пункта в 14.30;

- «Кемерово – Томск» с отправлением от начального пункта в 13.00, 15.10, 17.10, 18.30;

- «Новокузнецк – Томск» с отправлением от начального пункта в 23.10;

- «Междуреченск – Томск» с отправлением от начального пункта в 19.00;

- «Юрга – Томск» с отправлением от начального пункта в 14.00, 18.20.

-По сообщениям Кемеровского ЦГМС 17-18 января 2020 года по Кузбассу ожидаются снегопады, местами сильные, метели, гололёдные явления, усиление юго-западного ветра 18-23 метров в секунду, местами порывы 25-30 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости до 500-1000 метров. Возможны дальнейшие корректировки отправлений междугородных и межрегиональных автобусов, - сообщили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU