17 Янв. 2020 2020-01-17T15:19:24+03:00

В Юрге полицейские нашли родителей брошенного на пороге больницы новорожденного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воспитывать малыша они не планировали

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Полицейские установили родителей, которые оставили новорожденную девочку на пороге больницы в Юрге. Инцидент произошел рано утром 16 января.

Напомним, что о найденном младенце полицейским сообщил сторож медучреждения. Прибывшие стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения. Одна из них зафиксировала мужчину, который в потемках подошел к поликлинике, оставил ребенка на улице, нажал кнопку вызова медперсонала и скрылся.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности родителей новорожденной девочки. Ими оказались 32-летняя местная жительница и ее 26-летний супруг.

- Полицейские выяснили, что женщина на учете по беременности в поликлинике не состояла, родила ребенка в домашних условиях и уговорила мужа подбросить его в больницу, поскольку воспитывать малыша семейная пара не планировала, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Максимальные санкции составляют год лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU