2020-01-17T15:25:38+03:00
Происшествия

В Кемерове рецидивист снимал квартиры, чтобы затем обворовать

Имущество он вывозил на такси
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кемерове рецидивист снимал квартиры, чтобы затем обвороватьВ Кемерове рецидивист снимал квартиры, чтобы затем обвороватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кемерове двое жителей пострадали от рук рецидивиста, который ограбил квартиры. При этом в жилье он не проникал незаконным способом - он его арендовал.

С заявлениями в полицию обратились двое жителей района ФПК, которые сообщили о пропаже из своих квартир бытовой техники. В одном случае у кемеровчанина похитили холодильник, во втором собственник лишился стиральной машины. Оба потерпевших предоставили жилье незнакомцу на одни сутки. Общая сумма ущерба составила 61 тысячу рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена - им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 33-летний местный житель. После заключения сделок об аренде он на грузовом такси вывез чужие вещи и сдал в ломбард. Вырученные деньги он потратил на алкоголь и поездку в Алтайский край, где пытался скрыться от полицейских.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Похищенное имущество возвращено законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке на Крещение будет работать только одна купель
Из-за снегопадов в Кемерове ограничили движение большегрузов
В Кемерове рецидивист снимал квартиры, чтобы затем обворовать
В Юрге полицейские нашли родителей брошенного на пороге больницы новорожденного
Из-за обильных снегопадов в Кузбассе отменили междугородние автобусные рейсы
В Кемерове началось рассмотрение уголовного дела бывшего замгубернатора
Рекордно длинная для этого времени пробка зафиксирована в Кемерове
Почетный гражданин Кузбасса Владимир Машков займется редактированием Конституции России
В Кузбассе пропал 14-летний подросток
В Новокузнецке простятся с убитым приставом
Депутаты утвердят новый герб Кузбасса на ближайшей сессии
Более 34 миллионов рублей заплатили угольщики Кузбасса за нарушения в 2019 году
В Кузбассе началось общественное обсуждение проекта нового герба
Появилось видео, как подкинули младенца на крыльцо больницы в Юрге
В Кузбассе полицейские спасли замерзающую на трассе семью
В Кузбасс идут штормовой ветер и метели
В Кузбассе мужчину экстренно доставили в больницу на снегоходе
Расследованием дела о стрельбе в суде Новокузнецка займутся следователи из Москвы
Передвижную экологическую лабораторию приобретут для Новокузнецка