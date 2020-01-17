В Кемерове рецидивист снимал квартиры, чтобы затем обворовать

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:25:38+03:00

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В Кемерове двое жителей пострадали от рук рецидивиста, который ограбил квартиры. При этом в жилье он не проникал незаконным способом - он его арендовал.

С заявлениями в полицию обратились двое жителей района ФПК, которые сообщили о пропаже из своих квартир бытовой техники. В одном случае у кемеровчанина похитили холодильник, во втором собственник лишился стиральной машины. Оба потерпевших предоставили жилье незнакомцу на одни сутки. Общая сумма ущерба составила 61 тысячу рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена - им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 33-летний местный житель. После заключения сделок об аренде он на грузовом такси вывез чужие вещи и сдал в ломбард. Вырученные деньги он потратил на алкоголь и поездку в Алтайский край, где пытался скрыться от полицейских.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Похищенное имущество возвращено законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU