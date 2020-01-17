Из-за снегопадов в Кемерове ограничили движение большегрузов

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:28:11+03:00

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В Кемерове 17 января ограничено транзитное движение грузового транспорта. Это связано с сильным снегопадом.

В связи с ухудшением погодных условий для обеспечения безопасности на дорогах городские спецслужбы принимают все возможные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

По распоряжению мэрии Кемерова при сильном и продолжительном снегопаде в часы максимальной загрузки дорог грузовикам массой 15 тонн и более, превышающим по габаритам 10-метровую длину, запрещено двигаться по дорогам Кемерова со стороны Ленинск-Кузнецкого и Новосибирского въездов, а также улицы Красноармейской. Ограничения будут действовать до тех пор, пока погода не улучшится.

- Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям воздержаться от поездок на дальние расстояния и по городу до момента, когда погода стабилизируется, - сообщили в ГИБДД Кузбасса. - Призываем соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Планируйте маршрут заранее и будьте внимательны.

ИСТОЧНИК KP.RU