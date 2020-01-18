Сироты Кузбасса смогли получить квартиры только после вмешательства прокуратуры

18 Янв. 2020 2020-01-18T04:12:14+03:00

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В Березовском прокуратура помогла получить законные квартиры двум сиротам. Они были включены в списке на получение жилья, но предоставлять его им никто не спешил.

Прокуратурой города была проведена проверка исполнения закона об обеспечении жилплощадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате было установлено, что два человека хоть и были включены в списки на предоставление жилых помещений, но обеспечены ими не были.

Прокурор направил в суд иск, обязывающий администрацию обеспечить сирот квартирами. Тот требования полностью удовлетворил. В результате сиротам предоставили благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда, которые отвечают установленным санитарным и техническим требованиям.

-Всего в 2019 году по требованию прокурора города Березовского жилье предоставлено пяти сиротам, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU