2020-01-18T04:12:14+03:00
Общество

Сироты Кузбасса смогли получить квартиры только после вмешательства прокуратуры

Обеспечивать их жильем не торопилась администрация Березовского
Ирина АВТУШКО
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Сироты Кузбасса смогли получить квартиры только после вмешательства прокуратурыСироты Кузбасса смогли получить квартиры только после вмешательства прокуратурыФото: Олег УКЛАДОВ
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В Березовском прокуратура помогла получить законные квартиры двум сиротам. Они были включены в списке на получение жилья, но предоставлять его им никто не спешил.

Прокуратурой города была проведена проверка исполнения закона об обеспечении жилплощадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате было установлено, что два человека хоть и были включены в списки на предоставление жилых помещений, но обеспечены ими не были.

Прокурор направил в суд иск, обязывающий администрацию обеспечить сирот квартирами. Тот требования полностью удовлетворил. В результате сиротам предоставили благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда, которые отвечают установленным санитарным и техническим требованиям.

-Всего в 2019 году по требованию прокурора города Березовского жилье предоставлено пяти сиротам, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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