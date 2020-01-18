2020-01-18T07:59:15+03:00
Происшествия

Дебошира из Кемерова сняли с авиарейса до Москвы

Мужчина ругался матом и мешал другим пассажирам
Яна ПОПОВА
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Дебошира из Кемерова сняли с авиарейса до МосквыДебошира из Кемерова сняли с авиарейса до МосквыФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Кемеровском аэропорте во время посадки на самолет, следующий до Москвы, один из пассажиров устроил скандал. Сотрудникам линейного отдела полиции пришлось снять мужчину с авиарейса.

О случившем сообщил в вечернем выпуске новостей телеканал «Рен ТВ» в пятницу, 17 января. Как рассказали корреспонденты, пассажир утреннего рейса Кемерово-Москва неадекватно отреагировал на просьбу бортпроводника занять свое место и утроил скандал, при этом громко крича и выражаясь нецензурной бранью.

Стоит отметить, что на замечания, которые делали сотрудники экипажа, он также не реагировал и мешал другим пассажирам спокойно занять свои места перед отправкой самолета. Поэтому сотрудники аэропорта вызвали полицейских и сняли дебошира с рейса.

Однако потраченные зря билеты были не единственным наказанием для мужчины. Также в отношении нарушителя правоохранители составили административный протокол. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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