2020-01-18T13:22:25+03:00
Происшествия

Подкинутый к дверям больницы в Юрге младенец был рожден в многодетной семье

Отец девочки находится на военной службе
Яна ПОПОВА
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Подкинутый к дверям больницы в Юрге младенец был рожден в многодетной семьеПодкинутый к дверям больницы в Юрге младенец был рожден в многодетной семьеФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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В сети появились документы рапорта инспектора по делам несовершеннолетних, где описываются подробности случая, произошедшего в Юрге 16 января. В этот день к дверям поликлиники мужчина подкинут новорожденного ребенка.

В докладе говорится, что в июне прошлого года женщина узнала, что беременна пятым ребенком. Она решила сделать аборт, однако в операции женщине отказали, так как срок был слишком большой. В больнице Юрги женщина на учет не вставала, к медикам за помощью не обращалась.

В четверг, 16 января, женщина родила девочку в собственной ванной. Пуповину перерезала ножницами и перевязала швейными нитками, а после отдала отцу, который и отнес малышку к дверям больницы.

– Свое решение гражданка обосновала тем, что в Юрге у нее нет родни, некому помочь, муж, по специфике своей службы, часто отсутствует дома, а гражданке трудно справляться с воспитанием и содержанием детей самостоятельно, – указано в документе.

Отмечается, что ранее обращалась в соц.защиту для того, чтобы получить статус малоимущих, однако они получили отказ, так как общий доход составлял примерно 60 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный принес маленькую новорожденную девочку к дверям поликлиники. Малышку обнаружил сторож около 6 утра в четверг, 16 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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