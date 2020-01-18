2020-01-18T15:08:50+03:00
Общество

Сергей Цивилев попросил водителей отказаться от поездок во время непогоды

Губернатор провел видеоселектор с главами всех территорий региона, руководителями ГИБДД, МЧС, дорожных служб
Яна ПОПОВА
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Сергей Цивилев попросил водителей отказаться от поездок во время непогоды. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.comСергей Цивилев попросил водителей отказаться от поездок во время непогоды. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.com
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Второй день в регионе наблюдаются сложные погодные условия: метель, снегопад, сильные порывы ветра и резкие перепады температуры. Поэтому губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал водителей отказаться от поездок на время непогоды.

Также на видеоселектор с главами всех территорий региона, руководителями ГИБДД, МЧС, дорожных служб он отметил, что борьбу со снегом отправлено 1800 единиц техники и 3500 дорожных рабочих.

– Каждый глава доложил, как обеспечена уборка снега, какие есть проблемы, как их будут решать. Потребовал держать на контроле обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта и автомобилей экстренных служб, – написал на своей странице в социальной сети Сергей Цивилев.

Кроме того, губернатор поручил главам Таштагольского и Междуреченского районов усилить контроль за состоянием лавиноопасных участков.

Отмечается, что на некоторых дорогах проезд ограничен из-за плохой видимости. На сложных отрезках трассы дежурят экипажи ГИБДД. Несмотря на это, специалисты рекомендуют автомобилистам отказаться от поездок на время непогоды, особенно на длительные расстояния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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