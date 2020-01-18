Сергей Цивилев попросил водителей отказаться от поездок во время непогоды
Второй день в регионе наблюдаются сложные погодные условия: метель, снегопад, сильные порывы ветра и резкие перепады температуры. Поэтому губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал водителей отказаться от поездок на время непогоды.
Также на видеоселектор с главами всех территорий региона, руководителями ГИБДД, МЧС, дорожных служб он отметил, что борьбу со снегом отправлено 1800 единиц техники и 3500 дорожных рабочих.
– Каждый глава доложил, как обеспечена уборка снега, какие есть проблемы, как их будут решать. Потребовал держать на контроле обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта и автомобилей экстренных служб, – написал на своей странице в социальной сети Сергей Цивилев.
Кроме того, губернатор поручил главам Таштагольского и Междуреченского районов усилить контроль за состоянием лавиноопасных участков.
Отмечается, что на некоторых дорогах проезд ограничен из-за плохой видимости. На сложных отрезках трассы дежурят экипажи ГИБДД. Несмотря на это, специалисты рекомендуют автомобилистам отказаться от поездок на время непогоды, особенно на длительные расстояния.
ИСТОЧНИК KP.RU