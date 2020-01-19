19 Янв. 2020 2020-01-19T05:00:54+03:00

Пенсионерка из Кемерова хотела получить компенсацию и потеряла 100 тысяч рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Пенсионерка и Кемерова хотела получить компенсацию за бракованную шубу, но потеряла 100 тысяч рублей. Она поверила мошенникам, которые представились сотрудниками магазина.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, пожилой женщине позвонили и представились сотрудниками магазина, где она недавно купила новую норковую шубу. Собеседник сказал, что якобы изделие оказалось бракованным. Он пообещал, что фирма выплатит компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

После мужчина потребовал заплатить 100 тысяч рублей будто бы за аренду ячейки, где хранились полагавшиеся пенсионерки деньги. Женщина выполнила все требования, а после отправилась в банк, где узнала, что стала жертвой мошенников.

– В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника. Следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье «Мошенничество». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы, – отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU