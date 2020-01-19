Пенсионерка из Кемерова хотела получить компенсацию и потеряла 100 тысяч рублей
Пенсионерка и Кемерова хотела получить компенсацию за бракованную шубу, но потеряла 100 тысяч рублей. Она поверила мошенникам, которые представились сотрудниками магазина.
Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, пожилой женщине позвонили и представились сотрудниками магазина, где она недавно купила новую норковую шубу. Собеседник сказал, что якобы изделие оказалось бракованным. Он пообещал, что фирма выплатит компенсацию в размере 400 тысяч рублей.
После мужчина потребовал заплатить 100 тысяч рублей будто бы за аренду ячейки, где хранились полагавшиеся пенсионерки деньги. Женщина выполнила все требования, а после отправилась в банк, где узнала, что стала жертвой мошенников.
– В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника. Следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье «Мошенничество». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы, – отмечают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU