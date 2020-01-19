19 Янв. 2020 2020-01-19T09:12:47+03:00

Больше 2 миллионов кубометров снега убрали железнодорожники Кузбасса с начала зимы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это почти в два раза больше, чем в прошлом году

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С начала сезона с объектов Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги было вывезено более 2,2 миллиона кубометров снега. Это почти в два раза больше прошлогоднего уровня.

Как сообщили в ЗСЖД, из-за обильных осадков в сутки со станций и перегонов работники вывозят более 30 тысяч кубометров снега.

-В целях обеспечения стабильной погрузки грузов, бесперебойного движения пассажирских и грузовых поездов на станциях, перегонах для очистки путей и стрелочных переводов ежедневно задействованы более 40 единиц специализированной техники и более 1500 железнодорожников, - рассказали в компании. - Всего при необходимости на линию могут выйти до двух тысяч человек и 56 путевых машин.

Особое внимание уделяется вокзалам и прилегающим к ним территориям. На уборке задействовано порядка 30 единиц спецтехники. Для удобства и безопасности пассажиров от снега и наледи очищаются платформы, островные перроны и подходы к вокзалам со стороны привокзальных площадей.

ИСТОЧНИК KP.RU