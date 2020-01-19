2020-01-19T10:53:14+03:00
Общество

В Кемерове автохам припарковался на пешеходной дорожке в Парке Ангелов

Поступок возмутил горожан
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове автохам припарковался на пешеходной дорожке в Парке Ангелов. Фото: "Мэру на заметку"/ facebook.comВ Кемерове автохам припарковался на пешеходной дорожке в Парке Ангелов. Фото: "Мэру на заметку"/ facebook.com
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В Кемерове владелец иномарки не придумал ничего лучше, как припарковаться в Парке Ангелов. Такой поступок возмутил горожан.

Парк Ангелов, который был создан на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», для кемеровчан является особенным местом. В страшном пожаре 25 марта 2018 года здесь погибло 60 человек, в том числе, 37 – это дети. Парк стал местом памяти. Поэтому поступок неизвестного автомобилиста вызвал негодование среди жителей города.

Фотографии автомобиля нарушителя появились в соцсетях.

-Впервые вижу такое хамство. Никто на моей памяти ещё не парковался у мемориала. Куда там шлют такие фотографии? – написал автор фото.

Пользователи посоветовали ему написать о случившемся на сайт ГИБДД или обратиться в «Мобильный патруль».

ИСТОЧНИК KP.RU

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