Холодает: синоптики дали прогноз погоды на понедельник в Кузбассе

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:57:09+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 20 января. Ожидаются легкие морозы.

В ночь на понедельник, 20 января, по области прогнозируется -15…-20 градусов мороза, а при прояснениях до -25 градусов. Днем столбики термометра повысятся до -13…-18 градусов, правда в отдельных территориях будет холоднее – до – 23 градусов. В этот день будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, в большинстве районов Кузбасса небольшой местами умеренный снег, местами метели и поземки, на дорогах гололедица.

В Кемерове в ночь на понедельник прогнозируется -18…-20 градусов, днем потеплеет до -16…-18 градусов. Горожанам также стоит ждать снега и метелей.

ИСТОЧНИК KP.RU