2020-01-19T11:57:09+03:00
Общество

Холодает: синоптики дали прогноз погоды на понедельник в Кузбассе

Ветер не утихнет, а на дорогах будет скользко
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Холодает: синоптики дали прогноз погоды на понедельник в КузбассеХолодает: синоптики дали прогноз погоды на понедельник в КузбассеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 20 января. Ожидаются легкие морозы.

В ночь на понедельник, 20 января, по области прогнозируется -15…-20 градусов мороза, а при прояснениях до -25 градусов. Днем столбики термометра повысятся до -13…-18 градусов, правда в отдельных территориях будет холоднее – до – 23 градусов. В этот день будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, в большинстве районов Кузбасса небольшой местами умеренный снег, местами метели и поземки, на дорогах гололедица.

В Кемерове в ночь на понедельник прогнозируется -18…-20 градусов, днем потеплеет до -16…-18 градусов. Горожанам также стоит ждать снега и метелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Холодает: синоптики дали прогноз погоды на понедельник в Кузбассе
В Кемерове автохам припарковался на пешеходной дорожке в Парке Ангелов
Больше 2 миллионов кубометров снега убрали железнодорожники Кузбасса с начала зимы
Заповедник «Кузнецкий Алатау» приглашает кузбассовцев поучаствовать в фотоконкурсе
В Новокузнецке полицейские рассказали школьникам о кибермошенничестве
В Кузбассе 15-летний подросток угнал автомобиль
Пенсионерка из Кемерова хотела получить компенсацию и потеряла 100 тысяч рублей
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Крещением и окунулся в прорубь
Кузбасские пожарные спасли от огня 25 человек
Сергей Цивилев попросил водителей отказаться от поездок во время непогоды
Полицейские за год раскрыли 29 тысяч совершенных в Кузбассе преступлений
Подкинутый к дверям больницы в Юрге младенец был рожден в многодетной семье
Стрелка из суда в Новокузнецке заключили под стражу
Пропавшего в Калтане подростка нашли в Новокузнецке
В Кузбассе пьяная мать уснула в подъезде и оставила ребенка одного
Из-за плохой погоды запретили движение по следующей до Бийска трассе
Дебошира из Кемерова сняли с авиарейса до Москвы
Из-за похолодания коммунальные, дорожные и спасательные службы Кузбасса переведены в особый режим
В Крещение кузбассовцев будут охранять 1200 полицейских
Сегодня изберут меру пресечения стрелку из Новокузнецка