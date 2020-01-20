В праздновании Крещения в Кузбассе приняли участие 60 тысяч человек
В Кузбассе полицейские обеспечили общественный порядок в период празднования Крещения Господня. Всего в омовениях приняло участие около 60 тысяч человек.
Праздничные мероприятия прошли в 102 церквях, храмах и приходах Кемеровской области. За порядком в крещенскую ночь следили 1200 полицейских, им помогали бойцы Росгвардии, казаки, дружинники и сотрудники частных охранных организаций. На непредвиденный случай в МВД Кузбасса предусмотрели и резервный состав сотрудников, которые в случае необходимости могли выехать на места.
- Перед началом обряда крещения все места проведения массовых мероприятий кинологи обследовали с помощью служебно-разыскных собак, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Сотрудники полиции дежурили возле православных храмов, церквей и монастырей, обеспечивая организацию дорожного движения, охраняли безопасность граждан у каждой купели.
В результате праздник прошел спокойно, никаких нарушений допущено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU