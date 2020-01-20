20 Янв. 2020 2020-01-20T06:16:22+03:00

В праздновании Крещения в Кузбассе приняли участие 60 тысяч человек. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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В Кузбассе полицейские обеспечили общественный порядок в период празднования Крещения Господня. Всего в омовениях приняло участие около 60 тысяч человек.

Праздничные мероприятия прошли в 102 церквях, храмах и приходах Кемеровской области. За порядком в крещенскую ночь следили 1200 полицейских, им помогали бойцы Росгвардии, казаки, дружинники и сотрудники частных охранных организаций. На непредвиденный случай в МВД Кузбасса предусмотрели и резервный состав сотрудников, которые в случае необходимости могли выехать на места.

- Перед началом обряда крещения все места проведения массовых мероприятий кинологи обследовали с помощью служебно-разыскных собак, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Сотрудники полиции дежурили возле православных храмов, церквей и монастырей, обеспечивая организацию дорожного движения, охраняли безопасность граждан у каждой купели.

В результате праздник прошел спокойно, никаких нарушений допущено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU