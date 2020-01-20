Автобус с пассажирами перевернулся в Кузбассе

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:18:28+03:00

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В ночь с 19 на 20 января в Гурьевском районе произошло ДТП. Здесь перевернулся автобус с пассажирами.

Очевидцы дорожно-транспортного происшествия поделились фотографиями, которые были сделаны на месте ДТП. Камера зафиксировала лежащий на боку автобус. Как оказалось, в тот момент, когда оно произошло, в салоне автобуса находились 12 пассажиров. Один из тех, кто был в автобусе, отметил, что водитель ехал очень быстро, а когда автобус опрокинулся, «вся жизнь пролетела перед глазами».

Инцидент произошел в 2.20 на 26-м километре маршрута Белово - Гурьевск - Салаир неподалеку от села Раздольное.

- Водитель автобуса King Long не выбрал безопасный скоростной режим, не учел погодные условия. В результате он съехал на обочину и допустил опрокидывание, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Никто из 12 пассажиров, которые находились в салоне автобуса в момент дорожно-транспортного происшествия, не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU