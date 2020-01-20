20 Янв. 2020 2020-01-20T11:26:58+03:00

В Новокузнецке подросток избил взрослого мужчину и украл его телефон Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Новокузнецке 16-летний подросток специально спровоцировал драку с взрослым мужчиной, чтобы похитить его телефон. Однако насладиться победой мальчику не удалось - его нашли правоохранители.

Как рассказали в Следственном комитете по Кемеровской области, в октябре прошлого года ночью подросток находился в развлекательном заведении. Там он увидел у одного из посетителей дорогой телефон. План созрел сразу: мальчик спровоцировал конфликт с 32-летним мужчиной, а после избил его и отобрал добычу, предварительно потребовав назвать код для разблокировки экрана.

Похищенное подросток сдал в ломбард, а пострадавший мужчина сразу же обратился в полицию.

- Расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя города Новокузнецка, обвиняемого в совершении преступления по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия», завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU