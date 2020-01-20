2020-01-20T11:19:36+03:00
Происшествия

Авария со смертельным исходом произошла на трассе Кузбасса

Также есть пострадавшие, в том числе и дети
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Авария со смертельным исходом произошла на трассе КузбассаАвария со смертельным исходом произошла на трассе КузбассаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе во время ДТП погибло два человека. Водитель выбрал неверный скоростной режим в непогоду, не справился с управлением и выехал на «встречку».

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, на семнадцатом километре автодороги «Обход Новокузнецка» столкнулись хэтчбек «Сузуки» и кроссовер «Мицубиси». Водитель «Сузуки» выбрал небезопасную скорость во время непогоды, поэтому не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Мицубиси». На место происшествия сразу отправились правоохранители и кареты скорой помощи.

– В результате от полученных в ДТП травм водитель и пассажирка хэтчбека погибли. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров «Мицубиси», в том числе двое детей в возрасте 10 и 15 лет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, – сообщают в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. Проводится проверка. О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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