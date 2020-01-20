В Кемерове подростки угнали автомобиль на глазах у владельца

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:39:22+03:00

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В Кемерове двое подростков украли машину на глазах у водителя, сдали в ломбард найденные в бардачке вещи, а после отправились кататься по ночному городу.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, ночью владелец Opel Mokka попросил двух случайных прохожих перегнать его машину, так как он был пьян и не мог управлять авто. Мужчина сел на пассажирское место, один из молодых людей - за руль. В пути владельцу автомобиля стало плохо, он попросил сделать остановку и на несколько минут вышел. Вернувшись, уже не обнаружил своей машины.

Спустя несколько часов инспекторы ГИБДД заметили похожий Opel в Рудничном районе. Они потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал полицейских. Скрыться подросткам так и не удалось - мальчик не справился с управлением, задел припаркованную на обочине машину Toyota Corolla, врезался в сугроб и остановился.

- Полицейские выяснили, что сразу после угона двое подростков позвонили общему знакомому и отправились кататься втроем. Утром они сдали в ломбард найденные в багажнике инструменты и продолжили автопрогулку. Дознавателем возбуждено уголовное дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Подросткам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщили в ведомстве.

Отметим, родителям нерадивых мальчишек сотрудники полиции выписали штраф в размере 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU