В Кемерове подростки угнали автомобиль на глазах у владельца
В Кемерове двое подростков украли машину на глазах у водителя, сдали в ломбард найденные в бардачке вещи, а после отправились кататься по ночному городу.
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, ночью владелец Opel Mokka попросил двух случайных прохожих перегнать его машину, так как он был пьян и не мог управлять авто. Мужчина сел на пассажирское место, один из молодых людей - за руль. В пути владельцу автомобиля стало плохо, он попросил сделать остановку и на несколько минут вышел. Вернувшись, уже не обнаружил своей машины.
Спустя несколько часов инспекторы ГИБДД заметили похожий Opel в Рудничном районе. Они потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал полицейских. Скрыться подросткам так и не удалось - мальчик не справился с управлением, задел припаркованную на обочине машину Toyota Corolla, врезался в сугроб и остановился.
- Полицейские выяснили, что сразу после угона двое подростков позвонили общему знакомому и отправились кататься втроем. Утром они сдали в ломбард найденные в багажнике инструменты и продолжили автопрогулку. Дознавателем возбуждено уголовное дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Подросткам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщили в ведомстве.
Отметим, родителям нерадивых мальчишек сотрудники полиции выписали штраф в размере 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU