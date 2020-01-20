2020-01-20T16:07:29+03:00
Общество

Сергей Цивилев: В Кузбассе появятся авиарейсы до Абакана, Кызылы и Омска

Они будут доступны уже с 22 января
Яна ПОПОВА
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Сергей Цивилев: в Кузбассе появятся авиарейсы до Абакана, Кызылы и ОмскаСергей Цивилев: в Кузбассе появятся авиарейсы до Абакана, Кызылы и Омска
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о новых авианаправлениях, которые появятся уже скоро. Первые рейсы из Кемерова и Новокузнецка запустят 22 января.

Так, со среды, 22 января, начнут курсировать самолеты между Новокузнецком и Омском, а в феврале этого года запустят направления Кемерово - Абакан, а позже появится рейс Кемерово - Кызыл.

В летний сезон кузбасские аэропорты откроют направления на южные курорты России. Уже сейчас туристы готовы приобрести билеты, так как их выгодно купить заранее.

- В комментариях вы пишете, что билетов на курортные рейсы из Кузбасса в продаже нет. Именно поэтому поручил транспортникам проработать этот вопрос с авиаперевозчиками и онлайн-сервисами продажи билетов, - ответил на вопросы жителей губернатор.

Напомним, уже в этом году в кассах кузбасских аэропортов появились билеты на самолеты, направляющиеся в соседние регионы. С начала 2020 года уже действуют рейсы из Кемерова в Новосибирск, Красноярск и Казань, а из Новокузнецка - в Новосибирск, Красноярск, Томск и Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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