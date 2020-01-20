2020-01-20T16:08:07+03:00
Происшествия

В Кузбассе столкнулись автомобиль и запряженные конем сани

Позже у животного обнаружили множественные переломы
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе столкнулись автомобиль и запряженные конем сани. ФОТО: Александр ПовереновВ Кузбассе столкнулись автомобиль и запряженные конем сани. ФОТО: Александр Поверенов
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В Кузбассе произошла авария с участие упряжки, которую вел конь, и автомобиля. В результате животное сильно пострадало – у него обнаружили множественные переломы. Сейчас хозяева пытаются найти виновника происшествия.

Как рассказал один из очевидцев, в воскресенье ночью, 19 январе, в Юргинском районе возле Новороманово водитель наехал на сани, которые были запряжены конем, а после сразу скрылся с места происшествия.

Хозяин повозки не пострадал, а вот животное получило серьезные травмы: от такого удара конь не смог удержаться на ногах и рухнул на своего владельца. Позже ветеринары обнаружили у него множественные переломы.

– Коню сломали все ноги. Он упал в кювет, мы еле его вытащили. Телега в дребезги. Хорошо, что есть люди, которые остановились и помогли толпой спасти животное, – рассказывает собеседник «Комсомолки».

Также он сообщил, что машина злоумышленника была серебристого цвета. Сейчас владельцы лошади разыскивают виновного и свидетелей ситуации. Если вам известна какая-либо информация, просьба сообщить автору снимка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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