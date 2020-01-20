В ночном клубе Кузбасса умерла глава регионального управления Минюста РФ

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:29:48+03:00

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В одном из ночных клубов Кузбасса погибла начальник управления Минюста России в Кузбассе Лилия Серебренникова. Церемония прощания состоялась в Кемерове в понедельник, 20 января.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трагедия произошла в пятницу, 17 января, в кемеровском ночном клубе.

На сайте управления Минюста по Кемеровской области уже опубликовано официальное сообщение о смерти.

«Скоропостижно ушла из жизни Лилия Ивановна Серебренникова, начальник Управления Минюста России по Кемеровской области. Она была талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным к своим сотрудникам. Коллектив Управления Минюста России по Кемеровской области – Кузбассу выражает глубокое соболезнование родным и близким Лилии Ивановны. Помним, любим, скорбим», – указано на сайте.

Отметим, Лилия Серебренникова находилась в органах юстиции региона с 1998 года, а числилась на должности должность начальника управления Министерства юстиции РФ по Кемеровской области с 2017 года. Церемония прощания прошла в понедельник, 20 января, в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU