2020-01-21T03:02:45+03:00
Происшествия

В Кузбассе из-за снегопада иномарку выбросило в сугроб

Водитель не смог справиться с управлением
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе из-за снегопада иномарку выбросило в сугробВ Кузбассе из-за снегопада иномарку выбросило в сугробФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе водитель иномарки на трассе пытался опередить тягач, но из-за плохой погоды он не справился с управлением, и машину выбросило в кювет.

Как рассказали в полиции Кузбасса, Сергей Белов и Сергей Тыдыков во время патрулирования на автодороге «Ленинск-Кузнецкий – ПрокопьевскНовокузнецк» около полуночи заметили вблизи поселка Грамотеино припаркованный на обочине большегрузный автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Как выяснилось, помощь понадобилась не ему, а иномарке, которую выбросило с дороги.

Водитель и пассажир, находившейся в салоне, не пострадали, однако выехать из сугроба самостоятельно никак не получалось. Не помог в этом и грузовик, пытавшийся вытянуть машину из кювета.

Достать автомобиль удалось лишь полицейским. Они откопали застрявшую часть автомобиля и только потом подсоединили трос. Иномарку все-таки удалось спасти из снежного плена при помощи дорожной техники.

–При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб, – рекомендуют специалисты ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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