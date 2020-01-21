21 Янв. 2020 2020-01-21T07:25:20+03:00

Кемеровчанку с магнитиками лишили свободы на девять лет. ФОТО: кадр видео Кузбасского ЛУ МВД России.

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Жительница города Кемерова придумала оригинальный способ делать закладки с наркотиками. Она крепила пакетики к металлическим табличкам при помощи магнитиков. За находчивость и распространение наркотиков женщина проведет девять лет в колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/755828" frameborder="0"></iframe> Кемеровчанку с магнитиками лишили свободы на девять лет.Видео: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

Банковские карты, весы для фасовки, блокнот с описанием мест закладок, 32 свертка с запрещенным веществом изъяли сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Кузбасского ЛУ МВД России у 27-летней кемеровчанки. Впрочем, позже оказалось, что три такие закладки клиенты горожанки еще не успели забрать. Примечательно, что пакетики с фентанилом женщина прикрепляла к металлическим табличкам частных домов и к заборам.

Как сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России, в отношении кемеровчанки заведено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств, совершенный в значительном и крупном размере. Женщину заключили под стражу, а позже суд приговорил ее в девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU