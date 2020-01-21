21 Янв. 2020 2020-01-21T08:18:48+03:00

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Утром 21 января на Московском проспекте в Кемерове произошло дорожно-транспортное происшествие. На одном из пешеходных переходов водитель автомобиля Hundai сбил школьника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/755835" frameborder="0"></iframe> В Кемерове на переходе автомобиль сбил ребенка.Видео: Инстаграм, "incident_kuzbass"

Момент ДТП попал на видеорегистратор автомобиля, который находился рядом. Водитель остановился, чтобы пропустить пешеходов. Сначала дорогу перешли два ребенка и взрослый, следом за ними на проезжую часть вышли два мальчишки. Они уже находились на середине дороги, когда водитель остановившегося автомобиля, видимо, заметив приближающуюся машину, посигналил детям, чтобы те были внимательнее. И в этот момент автомобиль Hundai сбил одного из мальчишек. Ребенок после падения на проезжую часть сразу встал и попытался убежать - видимо, на уроки в школу.

Видео с моментом ДТП было опубликовано в соцсетях.

«Мальчика зацепила машина, он побежал держась за ногу. Со слов очевидца, водитель и свидетели стали дожидаться родителей ребенка. На этом пешеходном переходе каждое утро ходят дети в 35 школу, просим водителей быть внимательнее», - так прокомментировали видео в группе Инстаграм «incident_kuzbass».

- У мальчика - ушиб мягких тканей и коленного сустава. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU