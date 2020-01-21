21 Янв. 2020 2020-01-21T09:45:39+03:00

Информация о голодовке стрелка в новокузнецком суде не подтвердилась Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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Заявление Артема Пакалова, устроившего стрельбу в здании суда в городе Новокузнецке, опровергли в ГУФСИН России по Кемеровской области.

В пресс-службе ведомства отметили, что подозреваемый в покушении на убийство двух человек, сейчас находится в СИЗО. Он не голодает, исправно принимает пищу. Также в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области отметили, что состояние задержанного удовлетворительное.

Напомним, Артема Пакалова задержали по подозрению в покушении на убийство двух человек. В суде во время избрании меры пресечения мужчина заявил, что ничего не ест с 15 января и намерен голодать вплоть до летального исхода.

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ИСТОЧНИК KP.RU