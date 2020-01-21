Потерявшая память кемеровчанка пропала в Кузбассе

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:58:53+03:00

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Рано утром из своей квартиры в городе Кемерово ушла пожилая женщина. Обратно она не вернулась, и тогда дочь кемеровчанки забила тревогу.

Как оказалось, 84-летняя женщина страдает потерей памяти, и любая прогулка может закончиться для нее печально. Дочь знала об этом и, как только увидела, что матери нет дома, отправилась на ее поиски. Женщина обежала всю округу, обзвонила всех знакомых, но найти мать ей не удалось. Тогда она обратилась за помощью в полицию.

Ориентировку с приметами пенсионерки отправили всем нарядам полиции. Через несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы УМВД Росси по городу Кемерово обратили внимание на одинокую пожилую женщину, в растерянности сидевшую. В зале ожидания автовокзала. Побеседовав с ней, они выяснили, что женщина никак не может вспомнить, где она живет.

- Сотрудники полиции доставили горожанку домой и передали дочери, которая выразила благодарность полицейским за оперативность и профессионализм, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU