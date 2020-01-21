2020-01-21T12:11:56+03:00
Общество

Магия чисел: сколько кузбассовцев захотело пожениться в красивую дату

В февраля 2020 года будет два таких дня
Яна ПОПОВА
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Магия чисел: сколько кузбассовцев захотело пожениться в красивую датуМагия чисел: сколько кузбассовцев захотело пожениться в красивую датуФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Нумерологии говорят, что удачно подобранная дата свадьбы может обеспечить счастливый и надежный брак. В феврале 2020 года выпало сразу два таких дня: 02.02.2020 и 20.02.2020. В ЗАГСе Кузбасса рассказали, сколько молодоженов решили узаконить свои отношения в эти дни.

Как отметили в организационно-территориальном отделе регионального управления ЗАГС, 2 февраля 2020 года выпало на воскресенье, поэтому узаконить свои отношения в этот день желающих не нашлось.

А вот во второй день, 20 февраля 2020 года, свадьбу решили сыграть 82 влюбленные пары. Заметим, что это небольшой показатель. Например, 18 августа 2018 года - 18.08.2018 - заветную печать в паспорте поставили 463 пары. Однако это число практически равно квартальному показателю заключенных браков в некоторых регионах. Для сравнения: в 2019 году в Анжеро-Судженске за первый квартал заключили 85 браков, а в Топках - 74.

Отметим, всего в 2019 году в Кузбассе было создано 12 389 новых семей, а решилось на расторжение брака 8479 пар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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