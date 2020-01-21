2020-01-21T10:51:08+03:00
Общество

Ухи захотелось: рыбаки украли осетра из супермаркета в Новокузнецке

Стоимость «улова» превысила 1700 рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Ухи захотелось: рыбаки украли осетра из супермаркета в НовокузнецкеУхи захотелось: рыбаки украли осетра из супермаркета в НовокузнецкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Двое новокузнечан заглянули перед рыбалкой в супермаркет. Там они взяли осетра и провезли рыбу мимо кассы. «Улов» потянул на 1,7 тысячи рублей и штраф – по 10 тысяч рублей с каждого.

У двоих приятелей из Новокузнецка есть своя традиция: перед рыбалкой они покупают в магазине рыбу, варят на берегу реки уху, а потом уже рыбачат. Вот и в этот раз 33-летний горожанин и его 34-летний друг отправились в супермаркет. Там они попросили продавца выловить в аквариуме осетра, но на выходе не стали оплачивать покупку, а попытались провезти рыбу незаметно мимо кассы. Как оказалось, горе-рыболовы не рассчитали бюджет, и на дорогую рыбу у них попросту не хватило денег.

Обоих друзей задержали на выходе из торгового зала, а потом препроводили в полицию. Мужчины раскаялись в воровстве и полностью компенсировали ущерб, причиненный магазину.

- В связи с этим судом уголовное дело прекращено, каждому из обвиняемых назначен штраф в размере 10 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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