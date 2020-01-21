21 Янв. 2020 2020-01-21T12:15:04+03:00

В Кузбассе двое мужчин украли уголь на 8 миллионов рублей Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Они добыли и перевезли 5 тысяч тонн черного золота

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе под суд отправились два «предпринимателя», которые незаконно добывали уголь, перевозили его и продавали. В общей сложности они украли 5 тонн черного золота.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, летом 2017 года в Киселевске двое мужчин поставили на поток добычу угля в промышленных масштабах. Причем бизнес был организован незаконно. Предприниматели наняли работников, которые трудились на арендованной горной технике и грузовых машинах, фасовали ископаемое и продавали его.

Таким образом мужчины добыли из недр более пяти тысяч тонн черного золота на сумму более восьми миллионов рублей, что принесло значительный ущерб не только государству, но и другим предприятиям и жителям области.

Когда расследование дела было завершено, «бизнесменов» отправили под суд, который признал их виновными в совершении преступления.

- Киселевский городской суд приговорил двоих 40-летних жителей Кемеровской области и Алтайского края к трем годам лишения свободы условно за кражу, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU