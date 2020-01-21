Стала известна дата Всероссийской массовой лыжной гонки в Кузбассе

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:14:30+03:00

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Власти Кузбасса рассказали, когда состоится традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», которая пройдет в сосновом бору областной столице.

Ежегодный старт всероссийской массовой лыжной гонки в этом году пройдет 8 февраля на территории кемеровского соснового бора.

Принять участие в соревнованиях может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку на участие и предоставить в комиссию по допуску участников паспорт или свидетельство о рождении, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, справку о допуске врача на участие в соревнованиях по лыжным.

Комиссия по допуску участников к соревнованиям будет работать с 3 по 7 февраля по адресу улица Тухачевского, 19 с 9.30, а 8 февраля – с 8:30 до 11:00 в здании МБФСУ «СШОР № 3».

Планируется, что будут организованы старты для почетных гостей на 1000 метров, забеги на пять и 10 километров, а также массовый старт на 1000 метров. Кроме того, среди всех участников определят победителей в номинациях «Самый юный участник», «Самый опытный участник» и «Самая спортивная семья».

Отметим, в соревнованиях будут участвовать более 11 тысяч спортсменов и любителей зимних видов спорта, в том числе и знаменитые кузбасские спортсмены: заслуженный мастер спорта СССР, чемпион олимпийских игр 1988 года в ходьбе на 50 километров Вячеслав Иваненко, заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике, марафонец Яков Толстиков.

ИСТОЧНИК KP.RU