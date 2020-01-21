Названа причина пожара в Кузбассе, в котором погибла 9-летняя девочка

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:12:16+03:00

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Следственный комитет Кузбасса назвал предварительную причину пожара, в котором погибла маленькая 9-летняя девочка. Также по этому факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Как рассказали в ведомстве, пока установлено, что причина возгорания – оставление остатков угля в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов.

Напомним, в понедельник, 20 января, около 22.30 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома в Киселевске. Соседи заметили, что жилище охвачено пламенем, выбили стекла и вывели на улицу 15-летнюю девочку, позже ее госпитализировали.

Когда ребенок был спасен, добровольцы вынесли тело 57-летнего мужчины, 61-летнюю женщину, которая скончалась до приезда врачей, а также 9-летнюю девочку. Врачам-реаниматологам не удалось спасти ребенка.

– Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время на месте работает следственная группа: следователи-криминалисты и сотрудники МЧС. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU