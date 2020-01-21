В Кемерове продавали шаурму с кишечной палочкой

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:23:55+03:00

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В шаурме, которую готовили в павильоне на проспекте Шахтеров, 85 в Кемерове, обнаружили опасную кишечную палочку. Теперь заведение не сможет принимать посетителей в течение месяца.

Предприятие специализировалось на приготовлении шаурмы и денера, однако у владельцев отсутствовали необходимые технические документы, нарезанные овощи хранились без указания срока годности, а на кухне отсутствовали необходимые условия для мытья кухонной посуды и инвентаря.

Кроме того, не было необходимого гигиенического оборудования: в помещении нет туалета для персонала, а также договора на пользование служебным туалетом соседних предприятий.

Сама продукция не отличалась «чистотой» - эксперты нашли превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки. Это может нанести серьезный ущерб жизни и здоровью посетителей.

Как отмечают представили Рудничного районного суда Кемерова, предприниматель признан виновным в в административном правонарушении. Теперь заведение будет закрыто на месяц для устранения всех нарушений.

Решением суда предприниматель признана виновной. В качестве наказания деятельность павильона приостановлена на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU