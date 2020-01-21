Фигуранту дела «Зимней вишни» отказали в смягчении меры пресечения

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:18:25+03:00

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Бывшему главному государственному инспектору Кемерова по пожарному надзору Григорию Терентьеву, проходящему обвиняемым по делу «Зимней вишни», отказали в смягчении меры пресечения.

«Защитнику подсудимого Терентьева Г. Н. и адвокату Баулиной Е.И. отказано в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения в виде заключения под стражей на более мягкую в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – говорится в постановлении суда.

Такое решение было принято, потому в соответствии со статьей, по которой проходит обвиняемый, в заключении под стражу необходимость не отпала, а также не изменились основания, по которым она была продлена. Новых же обстоятельств суд не установил.

Напомним, некоторым участникам этого дела смягчили наказание – их отпустили под домашний арест. В частности, такое решение суд принял в отношении Сергея Генина, Игоря Полозиненко, Александра Никитина. В октябре прошло года их выпустили из СИЗО. Под стражей остались Александра Мамонтова и Григорий Терентьев

ИСТОЧНИК KP.RU